Tunisie : Ciel gris, l’activité du vent en diminution

Un ciel partiellement gris, par moments, densément nuageux enveloppera, ce jeudi 24 novembre 2022, le Nord-Ouest, où des pluies éparses sont attendues.

Les températures seront, en légère hausse, avec des maximales comprises entre 18 et 22° au Nord et sur les hauteurs, elles seront entre 22 et 26° dans le reste des régions.

L’activité du vent est en diminution ; sa vitesse maximale régressera à 50 Km/ heure…

La mer est houleuse dans le Golfe de Gabès, elle est agitée à fortement agitée dans les reste des champs marins.

Gnetnews