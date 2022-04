Tunisie : Circoncision collective à l’hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa

Une cérémonie de circoncision collective a eu lieu hier, mercredi 27 avril, correspondant à la nuit du destin, à l’hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa.

Les enfants des agents des forces de sécurité intérieure et du corps commun ont été circoncis, en présence du ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, du gouverneur de Tunis, et de hauts cadres du ministère de l’Intérieur.

Des cadeaux ont été offerts aux enfants circoncis, et des indemnités financières aux enfants qui ont été circoncis tout au long du mois du Ramadan, sur l’ensemble du territoire de la République, indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué paru sur sa page officielle, Facebook.

Cette cérémonie s’inscrit dans le cadre de la prise en charge sociale des agents des forces de sécurité intérieures, du corps commun et les membres de leurs familles, et à l’occasion de la célébration de Laylat el-Qader, et la poursuite de la célébration du 66ème anniversaire de la fête des fores de sécurité intérieure.

Gnetnews