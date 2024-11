Tunisie: Clôture de l’exercice international « T/ERE 2024 » pour la gestion des risques sismiques

Le Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur chargé de la sécurité, M. Sofiene Ben Sadok, a présidé, ce jeudi 14 novembre 2024, la cérémonie de clôture de l’exercice international conjoint « T/ERE 2024 », destiné à renforcer les capacités de réponse aux risques sismiques. Cet événement s’est déroulé au Centre National de Recherche et de Formation en Risques et Catastrophes de l’École Nationale de la Protection Civile à Jebel Jelloud, en partenariat avec le Groupe Consultatif International de Recherche et de Secours (INSARAG) et sous l’égide du Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies (OCHA).

L’exercice a mobilisé 76 participants, dont des experts internationaux et des représentants d’équipes de recherche et de secours provenant de 22 pays. M. Ben Sadok a visité les infrastructures du centre et a suivi les différents ateliers pratiques illustrant les scénarios de l’exercice. La visite s’est terminée par une cérémonie de remise de certificats de participation aux intervenants, saluant ainsi leur engagement dans cette simulation de réponse sismique.

Gnetnews