Tunisie/COMESA : Vers un renforcement de la coopération dans le secteur des transports

Mme Sarah Zaafrani Zenzri, ministre de l’Équipement et de l’Habitat, également chargée d’assurer l’intérim au ministère des Transports, a reçu une délégation du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) conduite par M. Mohamed Kadah, secrétaire général adjoint en charge des programmes. Cette rencontre a été l’occasion d’examiner les possibilités de coopération entre la Tunisie et le COMESA dans le secteur des transports, tous modes confondus.

Au cours de cette session, la ministre a présenté le partenariat existant entre la Tunisie et le COMESA, soulignant les efforts déployés par les deux parties pour concrétiser divers projets structurants dans le secteur des transports. Parmi les projets évoqués figurent des études relatives aux liaisons ferroviaires, notamment la ligne ferroviaire à haute performance (LHP) qui reliera la Tunisie aux pays voisins, et le renforcement des liaisons aériennes africaines. La modernisation des postes frontaliers terrestres, en particulier celui de Ras Jedir, dans le cadre d’une stratégie nationale visant à en faire une porte d’entrée vers le continent africain et un élément clé dans la création d’un corridor commercial terrestre, a également été discutée. Ce corridor est destiné à stimuler les échanges commerciaux entre les pays du COMESA.

À l’issue de cette rencontre, une session de travail s’est tenue pour discuter des mécanismes visant à concrétiser les perspectives de coopération entre la Tunisie et les pays du COMESA. Les préparatifs du ministère des Transports pour accueillir le « Forum d’investissement COMESA CIF 2024 », organisé par l’Agence régionale d’investissement du COMESA, ont également été abordés. La partie tunisienne a souligné l’importance de cet événement, qui représentera une nouvelle opportunité pour la Tunisie de mettre en avant ses atouts afin d’attirer des investissements, en particulier dans le secteur des transports.

Gnetnews