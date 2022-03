Tunisie : Comparution du reprÃ©sentant lÃ©gal dâ€™Ennahdha et de lâ€™un de ses dirigeants devant le conseil correctionnel du tribunal de 1Ã¨re instance

Tunisie : Comparution du représentant légal d’Ennahdha et de l’un de ses dirigeants devant le conseil correctionnel du tribunal de 1ère instance

Le juge d’instruction a décidé de faire comparaitre le mouvement Ennahdha, en la personne de son représentant légal, et celui dont l’implication est prouvée parmi les dirigeants du parti, dans la conclusion d’accord de publicité, devant le conseil correctionnel du tribunal de première instance de Tunis.

Cette décision intervenue dans ce qui est appelé l’affaire du lobbying, est motivée par l’obtention de financement étranger de campagne électorale, et l’acceptation d’un financement direct, de source inconnue.

Le bureau de presse du tribunal de première instance de Tunis indique ce soir dans un communiqué, relayé par la TAP, que les recherches ont été clôturées le vendredi 11 mars 2022, dans l’enquête examinée par le pôle judiciaire économique et financier, relatif au financement de la campagne électorale législative de l’année 2019, et connue sous le nom de l’affaire de Lobbying.

Un juge d’instruction s’était rendu le 25 octobre 2021 au siège central du mouvement Ennahdha, et a saisi le serveur du mouvement, afin d’en transférer le contenu et d’effectuer l’expertise technique requise, et ce dans le cadre de l’enquête dans cette affaire

Le juge d’instruction du pôle judiciaire économique et financier s’est saisi de cette affaire en octobre 2019, suite à une plainte intentée par l’ancien ministre, Mohamed Abbou, où il a accusé Ennahdha de conclure un contrat avec une société américaine avant les élections de 2019.

Gnetnews