Tunisie : Conditions météorologiques de ce mardi 02 août 2022

Après l’épisode caniculaire ayant sévi pendant une longue période sur nos contrées, un rafraichissement arrive enfin.

Les conditions météorologiques sont marquées ce mardi 02 août 2022 par une légères baisse des températures, avec des maximales comprises entre 30 et 34° dans les régions côtières, et entre 35 et 40° à l’intérieur du pays, atteignant les 42° à l’extrême-sud, avec l’apparition du sirocco.

L’activité du vent requiert la vigilance près des côtes-est et au sud, où elle sera accompagnée de tempête de sable.

La mer est agitée à l’Est du pays et peu agitée au Nord.

Le ciel est peu nuageux dans la plupart des régions ; des nuages qui s’intensifient, progressivement, l’après-midi sur les hauteurs Ouest, pour être accompagnés de pluies éparses et orageuses.

