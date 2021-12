Tunisie : ConfÃ©rence de presse demain sur la loi des finances 2022

Tunisie : Conférence de presse demain sur la loi des finances 2022

La présidence du gouvernement tiendra demain, mardi 28 décembre, une conférence de presse à la Cité de la Culture, pour faire la lumière sur les principales mesures de la loi des finances 2022, et ce à partir de 11 heures.

Y prendront part, la ministre des finances, Sihem Boughdiri Nemsia, le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, la ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Fadhila Rabhi, la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’énergie, Neïla Nouira Ghonji, et le ministre de la formation professionnelle et de l’emploi et porte-parole officiel du gouvernement, Nasreddine Nsibi.

La nouvelle loi des finances pour le prochain exercice, adoptée jeudi dernier, en conseil des ministres devra paraître demain au Journal Officiel.

Gnetnews