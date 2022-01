Tunisie/ Consultation populaire : I Watch dénonce l' »opacité » et le « manque de transparence »

L’organisation I Watch déplore que la date du 1er janvier annoncée par le président de la république pour le démarrage de la consultation populaire, n’ait pas été respectée.

En accédant au site e-istichara.tn, l’ONG constate le lancement d’une opération blanche à partir du 1er janvier, contrairement de ce qui a été annoncé par le chef de l’Etat, sur un démarrage le 1er janvier, pointant « un relâchement du ministère des Technologies de la Communication ».

La consultation démarrera pour le large public le 15 janvier, souligne-t-elle.

L’ONG exprime, par ailleurs, son « mécontentement » envers le processus d’élaboration de la plateforme électronique de la consultation nationale.

Elle pointe une « opacité totale » quant aux parties intervenant en matière de préparation de ladite plateforme. L’organisation dénonce, avec fermeté, « l’absence d’une approche participative et de transparence en matière d’élaboration des questions, et des axes contenus dans la plateforme électronique, et considère les questions comme étant une tentative de celui qui les a préparées au préalable, d’orienter la volonté du peuple, et de limiter son droit à décider de son destin ».

I Watch appelle, également, la présidence du gouvernement « à l’autoriser à prendre part aux opérations blanches, comme les autres associations choisies ».

L’ONG sollicite, de surcroît, le ministère des Technologies de la Communication afin de lui permettre « de mener un audit indépendant, pour s’assurer de la sécurité de la plateforme, et jusqu’à quelle mesure, les données personnelles sont respectées, du fait de « la désinvolture constatée en la matière, au niveau de la plateforme Evax. »

Gnetnews