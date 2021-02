Tunisie : Contaminations en baisse, 42 nouveaux dÃ©cÃ¨s et 1424 malades Covid+ hospitalisÃ©s

Tunisie : Contaminations en baisse, 42 nouveaux décès et 1424 malades Covid+ hospitalisés

La Tunisie compte, à ce jour, 224 339 contaminations au coronavirus, dont 780 nouveaux cas dépistés à la date du 15 février, après la parution des résultats de 4483 analyses en laboratoire.

Les malades se sont, en majorité, rétablis, avec un total de 184 499 guérisons, dont 969 nouvelles.

Si la propagation du virus semble marquer le pays, le nombre de décès est encore inquiétant, des dizaines de malades continuent à succomber au Covid-19 au quotidien. 42 disparitions ont été recensées, à la mi-février, portant le bilan à 7617 décès.

Les hospitalisations se sont, plus ou moins, stabilisées ; 1424 malades sont alités dans les hôpitaux et les cliniques privées, 304 sont admis en réanimation, et 117 en soins intensifs.

Avec les 54 nouvelles admissions enregistrées les dernières 24 heures, l’on recense, depuis le début de l’épidémie, 9788 hospitalisations.

Les laboratoires ont réalisé depuis février 2020, 933 757 analyses pour dépister le coronavirus.

