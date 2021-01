Tunisie/ Contestations : Des ONG dénoncent « l’usage excessif de la force »

Des associations et organisations de la société civile expriment, ce mardi 19 janvier, leur « soutien absolu à toutes les protestations pacifiques contre les politiques de marginalisation, de paupérisation et la propension de ceux qui sont au pouvoir de badiner avec le destin des Tunisiens, tout en dilapidant les attentes et les espoirs de la révolution ».

Dans un communiqué rendu public en cette fin de matinée, plusieurs ONG dénoncent « l’usage excessif de la force, les arrestations anarchiques, et le fait de viser des activistes », tout en réclamant « un procès équitable » pour ceux dont l’implication dans les opérations de pillage, de saccage et de violence est prouvée.

Les organisations signataires affirment leur « rejet absolu de toutes les opérations de vol, de pillage et d’atteinte aux biens, ainsi qu’aux institutions de l’Etat, ses agents, ses appareils et bâtiments. »

Ils expriment leur « étonnement envers le silence de l’autorité, en se limitant à la riposte sécuritaire, tout en accordant les déclarations médiatiques aux autorités sécuritaires qui n’ont pas évoqué la nature et les causes des contestations et se sont limitées à évoquer les actes de violence et les menaces ».

Ils réitèrent leur appel « à traiter les protestations, d’une manière positive, à en comprendre les causes, et à entendre la voix des marginalisés, parmi les jeunes et les régions démunies avant qu’il ne soit trop tard ».

Les organisations signataires sont notamment le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH), l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), l’Observatoire national de la défense de la civilité de l’Etat (ONDCE), l’association du droit à la différence, l’association tunisienne de lutte contre la torture, la voix des femmes, le centre tunisien de la liberté de la presse, l’association des arts et cultures des deux rives, etc.

