Tunisie – Coronavirus : 1362 contaminations supplémentaires et 40 nouveaux décès

Le ministère de la Santé annonce que 1362 nouveaux cas ont été testés positifs au Covid-19 à la date du 26 décembre, portant le bilan total à 131 592 contaminations, dont 100 207 guérisons.

Le dernier communiqué sur le suivi de la situation épidémiologique fait état de 4466 décès des suites du virus, dont 40 nouveaux décès.

Quelque 1518 sont, à ce stade, alités dans les hôpitaux et les cliniques privées, 324 malades sont placés en soins intensifs, et 106 sous respiration artificielle dans les secteurs public et privé. 6651 patients ont été hospitalisés depuis le début de la pandémie en Tunisie.

Par ailleurs, 586 247 analyses ont été réalisées en laboratoire depuis février dernier, dont 5180 le même jour.

