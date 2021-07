Tunisie – Coronavirus : 1608 nouveaux cas, et 164 décès signalés en un seul jour

A l’heure où le pays vit sous des mesures exceptionnelles, et où les restrictions ont été durcies avec notamment un couvre-feu qui débute à 19h jusqu’à 6h du matin le jour suivant, et l’interdiction des rassemblements de plus de trois personnes sur la voie publique, le coronavirus, avec ses variants fortement transmissibles, continue à se disséminer à travers les différents coins du territoire national, avec la crainte que les mouvements protestataires et les rassemblements populaires intervenus ces derniers jours, n’exacerbent davantage une crise sanitaire aiguë.

Le ministère de la Santé a recensé, à la date du dimanche 25 juillet, 164 nouveaux décès des suites du Covid-19, portant le bilan à 18 968 morts depuis le début de la pandémie.

Parallèlement, 1608 nouveaux cas infectés au virus ont été recensés à la même date, après la parution des résultats de

5 838 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 27,54 %, selon un communiqué rendu public ce matin, du mardi 27 juillet.

Le bilan s’élève, désormais, à 575 002 contaminations, sur un ensemble de 2 192 193 analyses en laboratoire.

Parallèlement, quelque 7 836 personnes ont été déclarées rétablies, portant le total à 479 032 guérisons.

Gnetnews