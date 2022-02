Tunisie/ Coronavirus : 2574 nouveaux cas de contamination et 13 décès

Selon les pronostics des milieux médicaux et scientifiques, la Tunisie atteindrait le pic en milieu de la semaine prochaine. Entretemps, le virus continue à se propager, à une vitesse exponentielle, durant cette 5ème vague inédite, provoquée par un variant tout autant atypique : Omicron est certes fortement transmissible, mais il est moins nocif que ceux qui l’ont précédé, dans la mesure où il donne lieu à des symptômes légers, et rarement à des formes graves, notamment chez les personnes vaccinées.

Taux de positivité : 29,45 %



Le ministère de la Santé a recensé à la date du 30 janvier, 2574 nouveaux cas infectés au virus, après la parution des résultats de 8740 tests de dépistage, soit un taux de positivité de 29,45 %.

Deux ans ou presque après l’avènement de la pandémie en Tunisie, le bilan s’établit à 909 813 contaminations, sur un ensemble de 4 035 546 analyses en laboratoire.

Quelque 12 419 personnes ont été déclarées rétablies à la même date, portant le total à 779 096 guérisons.

13 décès ont été signalés au cours des dernières 24 heures, le bilan s’élève, désormais, à 26 288 morts.

Les hospitalisations sont sur une courbe ascendante, avec 1062 malades alités dans les établissements de soins publics et privés, dont 27 nouvelles admissions.

Les lits de réanimation et d’oxygène dans les hôpitaux et les cliniques sont occupés par 195 patients pour les premiers, et 53 pour les seconds.

