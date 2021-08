Tunisie â€“ Coronavirus : 3 136 nouveaux cas de contamination, et 131 dÃ©cÃ¨s

Tunisie – Coronavirus : 3 136 nouveaux cas de contamination, et 131 décès

Avec la montée en puissance de la campagne de vaccination, le recours à des journées de vaccination massive, mais surtout l’adhésion grandissante des Tunisiens à cette campagne, l’espoir revient quant à la capacité de la Tunisie de surmonter cette épreuve sanitaire et de préserver, autant que faire se peut, sa population contre cet ennemi invisible et ravageur.

Cette espérance est d’autant plus grande qu’elle est confortée par la communauté scientifique et médicale, qui affirme une baisse des indicateurs en termes de transmission du virus, et d’hospitalisations…ainsi qu’une amélioration de l’immunité collective de la société, qui atteindrait les 50 %.

Un constat confirmé par les chiffres qui illustrent une stabilisation du nombre des cas positifs et des décès.

Le ministère de la Santé recense, à la date du 09 août, 3 136 nouveaux cas de contamination par le Covid-19, après la parution des résultats de 13 560 analyses, soit un taux de positivité de 23,13 %.

Le bilan s’élève, désormais, à 616 764 contaminations, sur un ensemble de 2 363 223 analyses en laboratoire, indique ce mercredi 11 août le département de Bab Saâdoun dans son communiqué journalier.

Par ailleurs, 2916 personnes se sont déclarées guéries au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total à 549 530 guérisons.

A la même date, quelque 131 décès ont été signalés, dont 19 se sont produits le même jour.

Le bilan passe à 21 220 morts des suites du Coronavirus, depuis l’avènement de la pandémie en Tunisie.

Gnetnews