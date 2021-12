La Tunisie renforce sa lutte contre le Coronavirus, l’épidémie maintenue à son plus bas niveau

A l’heure où la Tunisie renforce sa lutte contre le Coronavirus, dans le but d’en freiner la propagation et d’immuniser davantage sa population, en optant à partir d’aujourd’hui, mercredi 22 décembre 2021, de l’obligation du passeport vaccinal, l’épidémie reste maîtrisée et se stabilise à des niveaux bas.

Le ministère de la Santé a recensé à la date du 20 décembre 347 nouveaux cas infectés au virus, après la parution des résultats de 9347 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 3,71 %.

Le bilan s’élève à 721 450 contaminations, sur un ensemble de 3 280 259 analyses en laboratoire.

Quelque 90 personnes ont été déclarées rétablies à la même date, portant le total à 694 370 guérisons.

Le Coronavirus a fait 05 morts en Tunisie au cours des dernières 24 heures, portant le bilan à 25 485 morts.

Les établissements de soins publics et privés accueillent, à ce stade, 222 malades, 78 placés en réanimation et 11 sous respiration artificielle.

Gnetnews