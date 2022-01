Tunisie/ Coronavirus : 417 nouveaux cas de contamination et 06 décès

La situation épidémiologique est en train d’évoluer, et les risques d’une nouvelle vague sont de plus en plus présents, notamment avec l’explosion des cas en Europe, due à Omicron. Ce variant se propage à une vitesse fulgurante, deux à trois fois plus que Delta, connu lui aussi pour sa forte contagiosité.

A l’heure qu’il est l’épidémie évolue en dents de scie en Tunisie, après que les nouvelles contaminations aient dépassé les 1000 deux jours de suite, voila qu’elles se tassent de nouveau.

Le ministère de la Santé a recensé à la date du 01er janvier, 417 nouveaux cas infectés au Covid_19 sur un ensemble de 5338 tests de dépistage, soit un taux de positivité de 7,81 %.

La Tunisie a enregistré depuis l’avènement de la pandémie 728 260 contaminations sur un ensemble de 3 390 992 analyses en laboratoire.

Soixante-deux (62) personnes ont été déclarées rétablies à la même date, portant le total à 696 548 guérisons.

06 décès sont à déplorer au cours des dernières 24 heures, ramenant le bilan à 25 586 morts depuis l’avènement de l’épidémie.

Les établissements de soins publics et privés accueillent, à ce stade, 307 malades, 79 placés en réanimation et 13 sous respiration artificielle.

Gnetnews