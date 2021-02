Tunisie – Coronavirus : 75 nouveaux décès, et 811 cas supplémentaires

La situation épidémiologique est toujours redoutable en Tunisie, malgré le tassement constaté au cours de la dernière période en termes des nouvelles contaminations. La peur a trait, à ce stade, aux nouveaux variants (anglais, sud-africain, brésilien…), qui donnent des sueurs froides aux autorités politiques et sanitaires à travers le monde, pour leur grande contagiosité, et une létalité qui serait plus forte.

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a déclaré hier, à l’Assemblée, que les mesures de prévention seront révisées, à chaque fois que c’est nécessaire, pour empêcher l’introduction des nouvelles souches du Coronavirus sur notre territoire.

Ceci étant, les deux courbes qui traduisent l’évolution de l’épidémie dans nos contrées, n’en sont pas encore à un point de convergence, signe d’une situation encore vulnérable. Celle des nouveaux cas enregistre une régression qui se confirme de jour en jour.

Selon le dernier communiqué du ministère de la Santé, 811 nouveaux cas ont été recensés à la date du 08 février, après la parution des résultats de 3646 analyses en laboratoires.

La courbe des décès évolue, elle, en dents de scie, mais demeure encore à un seuil inquiétant. 75 nouvelles disparitions des suites du Coronavirus ont été signalées hier, qui j’ajoutent aux 360 décès recensés en février, comme l’avait déclaré hier, Faouzi Mehdi. Le bilan s’élève, ainsi, à 7332 décès.

Un bémol néanmoins, le nombre des hospitalisations poursuit sa baisse, avec 1749 malades alités dans les hôpitaux et les cliniques privées à la même date, dont 373 admis en réanimation, et 147 placés sous oxygène.

Avec les 33 admissions enregistrées au cours des dernières 24 heures, le pays a enregistré au total 9523 hospitalisations de malades infectés par le virus.

Depuis février dernier, les laboratoires ont réalisé 904 233 analyses pour dépister le Covid-19.

