Tunisie/ Vague estivale : Les chiffres du Coronavirus du 11 au 17 juillet

La Tunisie continue à affronter cette nouvelle vague estivale du Covid-19, alimentée par les sous-variants d’Omicron, BA.4 et BA.5. Les contaminations et de décès ont enregistré un rebond sensible, comme c’est le cas dans d’autres parties du monde.

Face à cette flambée épidémique, les autorités sanitaires ne prennent pas de restrictions spéciales, sauf qu’à appeler les Tunisiens, notamment ceux restés jusque-là récalcitrants à la fameuse injection, à se faire vacciner, et aux catégories vulnérables (personnes âgées de plus de 60 ans et les malades chroniques) à se faire administrer la dose de rappel. Elles recommandent, par ailleurs, le port du masque dans les espaces fermés, l’aération continue desdits espaces et la vigilance au niveau des points de passage frontaliers.

Le ministère de la Santé annonce ce mardi 19 juillet que 27 340 nouveaux cas de contamination par le Coronavirus ont été enregistrés pendant la semaine du 11 au 17 juillet 2022, après la parution des résultats de 59 297 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 46,10 %.

Le bilan cumulé s’élève à 1 114 370 contaminations, sur un ensemble de 4 803 289 analyses en laboratoire.

Quelque 22 628 personnes ont été déclarées nouvellement rétablies, portant le total à 1 071 925 guérisons.

Le bilan des décès s’alourdit avec 96 nouvelles disparitions au cours de la même période, portant le total à 28 942 morts des suites du virus depuis son avènement dans nos contrées.

Les établissements de soins publics et privés ont admis au cours de la même période 311 nouveaux malades testés positifs au Covid-19.

Gnetnews