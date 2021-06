Tunisie/ Coronavirus : Annoncée à la mi-juin, la 4ème vague est déjà là, 2373 nouvelles contaminations

La situation épidémique s’aggrave de jour en jour en Tunisie, et l’état est chaotique dans certaines régions, Kasserine, Sidi Bouzid, Médenine… confrontées à une flambée sans précédent du nombre des nouveaux cas et décès, mettant leur dispositif de santé, déjà vulnérable, à rude épreuve. Le taux de positivité des analyses et le ratio contaminations/ habitants y dépassent largement la moyenne nationale de 117 cas sur 100 mille habitants.

Ce rebond inquiétant de l’épidémie s’illustre à travers les chiffres, qui tirent vers le haut les courbes des contaminations et des décès, traduisant un début virulent d’une quatrième vague annoncée pour la mi-juin, mais qui est déjà là.

Le ministère de la Santé recense à la date du 09 Juin 2373 nouveaux cas infectés au Covid-19, à l’issue de la parution des résultats de 7057 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 33,63 %.

Le bilan s’élève, d’ores et déjà, à 362 658 contaminations, sur un ensemble de 1 540 880 analyses en laboratoire.

Quelque 1754 malades se sont déclarés rétablis au cours de dernières 24 heures, portant le bilan à 317 758 guérisons.

Le bilan des décès s’alourdit encore plus, avec 76 disparitions signalées à la même date, et 13 305 au total.

