Tunisie/ Coronavirus : En attendant les rÃ©sultats du confinement, la situation Ã©pidÃ©mique demeure tendue

Tunisie/ Coronavirus : En attendant les résultats du confinement, la situation épidémique demeure tendue

En attendant que le confinement général décrété par le gouvernement du 09 au 16 Mai porte ses fruits, et contribue à tirer vers le bas les courbes des contaminations et des décès, la situation épidémique reste tendue et inquiétante, marquée qu’elle est, par une forte circulation du virus à travers la Tunisie.

Le ministère de la Santé fait état de 1105 nouveaux cas infectés au Covid-19 à la date du 11 Mai, après la parution de 4018 analyses en laboratoire.

Le bilan total s’élève désormais à 324 103 contaminations, contre 283 270 guérisons, dont 1716 personnes rétablies au cours des dernières 24 heures.

Le nombre des décès continue à être inquiétant, avec 81 disparitions signalées à la même date, portant le bilan à 11 637 décès depuis l’avènement de la pandémie.

Quelque 2 349 sont alités, actuellement, dans les établissements de soins publics et privés à la date du 11 Mai, 446 sont placés en soins intensifs et 135 sous respiration artificielle.

Les hôpitaux accueillent, à ce stade, quelque 15 378 patients, dont 50 nouvelles admissions les dernières 24 heures.

Les laboratoires ont réalisé 1 376 013 analyses pour dépister le virus, depuis février dernier.

Gnetnews