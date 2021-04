Tunisie – Coronavirus : Gabès annonce la fermeture de Metouia et Ouedheref, et d’autres restrictions

Le gouvernorat de Gabès annonce la fermeture des deux délégations de Metouia et Ouedheref, à compter de lundi 19 avril jusqu’au vendredi 30 avril 2021.

Cette décision a été prise, au terme de la réunion de la commission régionale de lutte contre le Coronavirus, suite à l’aggravation de la situation épidémiologique, considérée comme étant à « haut risque dans ces deux délégations, en vue de briser les chaines de transmission ».

Les autorités régionales ont ainsi décidé « d’interdire les déplacements de et vers ces deux délégations, sauf dans des cas exceptionnels, urgents et pour nécessité de travail, d’y proscrire les rassemblements et les festivités publics et privés, de durcir le contrôle de l’application des protocoles sanitaires, de suspendre les prières du vendredi, d’el-Isha et des Tarawih, de fermer les crèches et des écoles coraniques (Kouteb)…de renforcer les opérations de dépistage, et d’inciter les malades et les personnes âgées à s’en tenir au confinement obligatoire ».

De nouvelles restrictions ont été prises dans d’autres délégations Gabès Ville, Gabès Ouest, Gabès Sud et Ghannouch pour freiner la propagation du virus.

Gnetnews