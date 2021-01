Tunisie â€“ Coronavirus : La courbe des cas et des dÃ©cÃ¨s, encore ascendante, 55 nouveaux malades admis dans les hÃ´pitaux

Tunisie – Coronavirus : La courbe des cas et des décès, encore ascendante, 55 nouveaux malades admis dans les hôpitaux

Malgré le prolongement des dispositions du confinement ciblé, la courbe des contaminations et des décès des suites du virus ne fléchit pas visiblement. La Tunisie continue à être dans la même moyenne de cas et de disparitions, comme l’attestent les chiffres officiels.

Le dernier état épidémiologique du ministère de la Santé révèle 2028 nouveaux cas dépistés au virus à la date du 27 janvier, faisant passer le bilan à 204 351 contaminations.

Le même jour, 62 décès ont été signalés, le bilan total des personnes ayant succombé au Coronavirus, atteint les 6508

Les hospitalisations augmentent de jour en jour, 55 malades ont été nouvellement admis à la même date, et 2210 sont actuellement alités dans les hôpitaux et les cliniques privées ; 430 sont placés en soins intensifs, et 150 sous respiration artificielle.

Depuis le début de la pandémie, presque 9 000 Tunisiens ont été pris en charge dans les structures hospitalières, pour avoir contracté le virus, 8994, précisément.

Un bémol néanmoins, on continue à guérir du virus, ils étaient 1222 à s’en être débarrassés au dernier comptage, portant le total à 152 436 guérisons.

Les laboratoires ont réalisé depuis février dernier, 842 358 analyses, dont 7289 effectuées à la même date.

La Tunisie vient d’être classée première dans la région arabe, dans sa réponse à apporter à l’épidémie, selon une étude australienne.

Gnetnews