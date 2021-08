Tunisie â€“ Coronavirus : Le bilan des contaminations dÃ©passe les 600 mille, 3 163 nouveaux cas, et 140 dÃ©cÃ¨s signalÃ©s en un jour

Tunisie – Coronavirus : Le bilan des contaminations dépasse les 600 mille, 3 163 nouveaux cas, et 140 décès signalés en un jour

A l’heure où la campagne de vaccination atteint sa vitesse de croisière, en touchant toutes les couches de la société et toutes les catégories d’âge, jeunes et moins jeunes, à la faveur de la disponibilité d’importants stocks de vaccins de plusieurs millions de doses, l’épidémie continue à évoluer en dents de scie.

Une petite détente est constatée en Tunisie, et la 4ème vague semble tirer à sa fin, mais la situation demeure encore critique, comme ne cesse de le répéter la communauté scientifique et médicale. Pour venir à bout de ce virus récalcitrant et imprévisible, les autorités axent les efforts sur la prévention, en continuant à inciter au respect des gestes barrières et des protocoles sanitaires, mais, surtout, en vaccinant à tour de bras, avec l’objectif de réaliser un taux de vaccination de 50 % de la population à l’automne, et d’atteindre, dans la foulée, une immunité collective de 80 %, ce qui contribuera à affaiblir la transmission du virus…des pronostics qui restent à confirmer ou à infirmer par la réalité.

Dans son dernier communiqué sur l’évolution de la situation épidémiologique, le ministère de la Santé annonce que 3 163 nouveaux cas de contamination par le Coronavirus ont été recensés à la date du 03 août, après la parution des résultats de 13 036 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 24,26 %.

Le bilan dépasse désormais les 600 mille contaminations, 602 757 plus précisément depuis l’avènement de la pandémie dans nos contrées, sur un ensemble de 2 303 573 analyses en laboratoire.

Par ailleurs, 4 656 malades ont été déclarés nouvellement rétablis, portant le total à 530 545 guérisons.

Les décès se stabilisent à un niveau élevé, avec 140 disparitions signalées les dernières 24 heures, dont 37 se sont produits le même jour.

La Tunisie a enregistré au mois de juillet un nombre record, avec 5044 vies ravies des suites du Covid-19.

Gnetnews