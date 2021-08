La Tunisie accÃ©lÃ¨re sa campagne de vaccination ; Ã©lÃ¨ves, Ã©tudiants, population active…tous concernÃ©s

La Tunisie accélère sa campagne de vaccination ; élèves, étudiants, population active…tous concernés

Avec la mise à disposition de 6 millions de doses, la Tunisie compte bien en profiter afin d’accélérer sa campagne de vaccination. Ainsi, depuis une semaine, plusieurs nouveaux mécanismes ont été mis en place afin d’intensifier cette campagne, et vacciner d’ici la mi-octobre 50 % de la population tunisienne.

D’abord, à compter du lundi 9 août, il sera possible de se faire vacciner dans les cabinets médicaux privés et les officines privées. Une opération totalement gratuite et qui se base sur le volontariat des médecins, et des pharmaciens.



Pour la présidente du Conseil régional de l’ordre des médecins de Tunis, Lamia Kallel, il s’agit avant tout d’une réponse à une demande des médecins du privé. La vaccination en cabinet privé permettra de sensibiliser les personnes qui ne se sont pas encore inscrites sur la plateforme EVAX, a-t-elle raconté. « Nous rencontrons tous les jours des gens qui sont encore réticents à la vaccination. Nous savons que la relation de proximité entre un médecin de famille et son patient peut faire en sorte de convaincre ces gens-là », nous dit le Dr Kallel.

Le ministère de la santé a annoncé la mise en place d’une session de vaccination ouverte aux personnes âgées de plus de 40 ans qui aura lieu ce dimanche 8 août. Une annonce qui nous rappelle malheureusement le fiasco survenu lors des journées portes ouvertes de vaccination, le premier jour de l’Aïd Al-Adha ayant donné lieu à des files d’attentes interminables devant les centres de vaccination et parfois même à des scènes de violence dues à la désorganisation.

Cette fois-ci, il semble que le ministère de la Santé ait pris un peu plus de précautions pour le bon déroulement de cette journée. A cet égard, il a été demandé à la catégorie concernée de s’inscrire sur la plateforme EVAX afin d’obtenir une heure de rendez-vous et éviter, ainsi, les encombrements.

Démarrage de la vaccination en milieu professionnel

Les autorités tunisiennes ont aussi donné leur accord en vue d’entamer la campagne de vaccination dans le milieu professionnel. Cette dernière a démarré ce mercredi 4 août. Il s’agira, dans un premier temps, de vacciner les employés de plus de 40 ans.

Sabrine travaille dans une société américaine de services basée dans le quartier du Centre Urbain Nord à Tunis qui a opté pour la vaccination en entreprise. « Nous avons reçu un mail dans lequel on nous a indiqué que la vaccination allait commencer pour les salariés de la boîte. Nous sommes très contents de cette nouvelle car nous sommes tous des jeunes et si nous devions attendre le système de vaccination du ministère, nous aurons à attendre encore un moment », indique Sabrine.

Il leur a été demandé de communiquer leur numéro d’inscription EVAX afin qu’il n’y ait pas de doublon.

Ces jours-ci, ont également été marqués par la préparation de la vaccination en milieu éducatif. Le Secrétaire Général de la Fédération générale de l’enseignement secondaire, Lassaad Yacoubi, a averti le ministère de l’Education : « la rentrée ne pourrait se faire sans la vaccination de tous les élèves de plus de 12 ans ». Une déclaration qui n’ pas du tout plu à certaines associations de parents d’élèves. C’est le cas du Collectif des parents en colère. Pour son coordinateur, Hassen Chouk, la déclaration de Yaacoubi apparait comme un chantage.

« Ce n’est pas au syndicat des enseignants de poser ses conditions. C’est au ministère de la Santé et au comité scientifique de décider si les enfants doivent être vaccinés ou non. C’est aussi aux parents que revient la décision de vacciner leurs enfants », nous dit M. Chouk.

Toutefois ce collectif n’est pas opposé à la vaccination des enfants de plus de 12 ans car « quoiqu’il en soit, la vaccination en milieu scolaire est déjà de rigueur pour d’autres vaccins », dit le coordinateur du collectif.

A noter que le ministère de l’Éducation a annoncé ces jours-ci, la vaccination des élèves âgés de 18 ans et plus avant la prochaine rentrée scolaire.

Le ministre Fethi Sellaouti a déclaré que les élèves concernés par la vaccination sont pour la plupart, les candidats au baccalauréat.

Les élèves âgés de moins de 18 ans, atteints de maladies chroniques seront également vaccinés en vue de les protéger contre le coronavirus durant l’année scolaire 2021-2022, a-t-il précisé.



Pour ce qui est de l’enseignement supérieur, de nombreux problèmes ont été mis en avant par le corps enseignant. A cet égard, nous avons contacté l’Union des enseignants universitaires et chercheurs (IJABA). « D’abord? nous déplorons le fait que la plupart des enseignants universitaires n’aient pas encore reçu de doses vaccins. Beaucoup sont passés par le circuit normal car celui relevant de l’Enseignement supérieur est à la traîne », explique Nejmeddine Jouidi, Coordinateur général national de IJABA.

Pour ce qui est de la vaccination des étudiants, le syndicat IJABA y est totalement favorable. « Il faut savoir que dans les universités, il n’y a quasiment pas de respect de protocole sanitaire. Le port du masque reste rare et les amphithéâtres sont bondés. Si le ministère de l’Enseignement supérieur n’est pas en mesure de mettre en place l’enseignement à distance, alors au moins qu’il vaccine les étudiants », lance Jouidi.

Wissal Ayadi