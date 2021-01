Tunisie – Coronavirus : Le bilan des contaminations et des décès sur une courbe ascendante, 1702 hospitalisations

Le nombre de contaminations et de décès par le Coronavirus continue à être sur une courbe ascendante, et la situation épidémiologique est d’une grande sévérité, notamment dans dix-neuf gouvernorats où le taux de contaminations dépasse les 100 cas pour 100 mille habitants.

Dans son dernier communiqué sur la situation épidémiologique, le ministère de la Santé fait état de 1762 nouveaux cas à la date du 09 janvier, après la parution des résultats de 6143 analyses en laboratoire.

Le bilan total s’élève, désormais, à 159 276 contaminations, 117 701 personnes se sont remises, dont 1175 guérisons.

Le bilan des décès totalise 5215, soit 62 nouvelles disparitions signalées à la même date.

Le nombre des hospitalisations enregistre, lui aussi, une hausse sensible, avec 1702 patients alités dans les structures hospitalières publiques et privées, 358 sont placés en soins intensifs, et 127 sous respiration artificielle.

La Tunisie compte 7607 hospitalisations des suites du virus depuis le début de la pandémie, soit 81 malades nouvellement admis.

Ce faisant, les laboratoires ont réalisé depuis février dernier quelque 683 912 analyses.

Gnetnews