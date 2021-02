Tunisie/ Coronavirus : Le comité scientifique propose de prolonger les restrictions jusqu’au 07 Mars

Le pharmacologue et membre du Comité scientifique, Anis Klouz, a annoncé ce mercredi 10 février, que la situation épidémiologique connait une petite amélioration, mais on en est encore à la phase 04 marquée par une propagation intensive du virus.

Dans un entretien ce matin avec Mosaïque, Pr Kouz a indiqué que le comité scientifique avait proposé lors de sa réunion d’hier, de reconduire les mêmes mesures pendant la période allant du 15 février au 07 mars.

Ces mesures avaient été auparavant prorogées pour trois semaines, jusqu’au 14 février.

Le maintien des restrictions, comme le couvre-feu, l’interdiction des rassemblements, l’interdiction de la circulation entre les gouvernorats…, se justifie d’autant plus que la prochaine période est celle de la vaccination. On ne peut entamer la campagne de vaccination, alors que le virus continue à se disséminer, a-t-il souligné en substance.

Il a, par ailleurs, confirmé la toute prochaine arrivée des vaccins Covax en ce mois de février.

L’inspection des centres de vaccination est en cours dans tous les gouvernorats, a-t-il dit, appelant les gens à s’inscrire pour se faire vacciner, face à un nombre d’inscrits à cette campagne, encore bas, à peine supérieur à 400 mille inscrits.

S’agissant de l’immunité naturelle dont il était question la dernière période, il a indiqué que cette immunité ne pouvait être atteinte que si 60 à 70 % des gens auront été malades et auront acquis une immunité permanente. « Même si on en est à 30 %, on est loin de l’immunité collective à même de préserver la société contre le virus », a-t-il indiqué.

Le membre du comité scientifique a appelé à poursuivre le confinement des personnes en provenance de l’étranger, d’autant que le variant anglais connait une forte propagation.

La courbe ne pourrait être aplatie, que si la contagion est freinée, et les gestes barrière et mesures de prévention sont respectés, a-t-il affirmé en substance.

