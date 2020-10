Tunisie/ Coronavirus : Le ministère de la Santé met en garde contre des mesures répressives pour toute violation des gestes barrières

Alarmé par une situation épidémiologique critique qui risque d’échapper à tout contrôle, et de mettre à mal le système hospitalier, et le dispositif de santé national dans son ensemble, face à une accélération de la propagation du Coronavirus à travers la Tunisie, le gouvernement multiplie les messages de sensibilisation et de dissuasion pour inciter les Tunisiens à s’en tenir d’une manière stricte aux gestes barrières et aux mesures de prévention à même de maîtriser la pandémie.

Dans un communiqué au public paru lundi soir, le ministère de la Santé rappelle « la nécessité de s’en tenir aux dispositions de prévention en vue de limiter les répercussions d’une plus grande dissémination du virus, et d’empêcher l’accentuation de la situation épidémique dans le pays ».

Le ministère réitère son appel « à l’obligation du port du masque dans les espaces publics régis par l’arrêté du 21 août 2020, à s’en tenir à la distanciation physique autant que faire se peut, et à se laver les mains, en continu, avec l’eau et le savon, ou à utiliser le gel hydro-alcoolique ».

Le département de Bab Saâdoun met en garde contre « la non-application des mesures de prévention, dans ce contexte épidémiologique critique, qui menace ses efforts et ceux des pouvoirs publics en général, de juguler l’épidémie ».

Cela expose les contrevenants à des poursuites juridiques, et des sanctions prévues par l’article 312 du Code pénal, et le décret-loi du chef du gouvernement n’o9 du du 17 avril 2020. Ce texte prévoit, dans son article 2, « des mesures répressives, soit une amende de 50 dinars, en cas de violation des mesures, qui est portée au double en cas de récidive ».

Le ministère compte sur l’engagement de tous en vue de contrer la propagation du Coronavirus et d’éviter au pays des répercussions déplorables individuelles et collectives, sur les plans sanitaire, social et économique.

