Tunisie – Coronavirus : le niveau d’alerte est élevé dans 22 gouvernorats et 180 délégations, 79 nouveaux décès

La situation épidémiologique continue à être tendue, les autorités sanitaires et scientifiques font état d’une forte circulation du virus à travers le pays. Selon la coordinatrice du programme national de lutte contre le Coronavirus, Nissaf Ben Alaya, la situation est critique et le niveau d’alerte est élevé dans 22 gouvernorats et 180 délégations, où plus de 100 contaminations sont enregistrées sur 100 mille habitants.

Dans son dernier communiqué sur l’évolution de la situation épidémique, le ministère de la Santé recense 1301 nouveaux cas, à la date du 08 Mai, après la parution de 5275 analyses en laboratoire.

Le bilan s’élève désormais à 320 813 contaminations, sur 1 361 670 analyses effectuées pour dépister le virus.

Les malades se sont, dans leur écrasante-majorité, remis, soit 277 497, dont 1299 guérisons au cours des dernières 24 heures.

Quelque 79 disparitions sont à déplorer à la même date, portant le bilan à 11 429 décès au total.

Les hôpitaux accueillent 2 518 malades à ce stade, 490 malades sont placés en réanimation, et 138 sous respiration artificielle.

66 nouvelles admissions sont intervenues les dernières 24 heures, et 15 170 hospitalisations ont été recensées depuis le début de la pandémie.

