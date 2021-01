Tunisie – Coronavirus : Le soutien US pour faire réussir la campagne de vaccination au centre d’une rencontre Mehdi/ LoGerfo

La relance de la coopération et du partenariat dans le domaine sanitaire entre la Tunisie et les Etats-Unis était au centre d’une rencontre, ce vendredi 22 janvier 2021, entre le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, et le chargé d’affaires de l’ambassade des Etats-Unis en Tunisie, Gregory D. LoGerfo.

Les deux parties ont affirmé leur détermination à accélérer l’acheminement du vaccin vers la Tunisie dans les meilleurs délais, et le soutien des Etats-Unis à faire réussir la stratégie nationale de vaccination contre le Coronavirus.

Une cérémonie s’est tenue, en marge de cette rencontre, au cours de laquelle, les Etats-Unis ont remis un don constitué de moyens de prévention individuels, destinés aux soignants de l’hôpital régional de Ben Guerdane, et de l’hôpital local de Rmeda.

Ce don représente la dernière tranche des aides accordées par l’administration américaine depuis Mars 2020, en vue d’appuyer les efforts de la Tunisie face à la pandémie du Covid-19, dont la valeur a dépassé les 36 millions de dollars.

Faouzi Mehdi s’est, par ailleurs, entretenu ce vendredi avec l’ambassadeur de Canada à Tunis, Patrice Cousineau, particulièrement au sujet d’un approvisionnement rapide de la Tunisie par le vaccin anti-covid, dans le cadre de la contribution à la réussite des différentes phases de la campagne de vaccination, indique un communiqué du ministère de la Santé.

Gnetnews