Tunisie â€“ Coronavirus : lâ€™Ã©pidÃ©mie ne flÃ©chit pas, 20, 71 % : taux de positivitÃ© des analyses

Tunisie – Coronavirus : l’épidémie ne fléchit pas, 20, 71 % : taux de positivité des analyses

Le ministère de la Santé réitère son appel aux Tunisiens d’adhérer à la campagne de vaccination, seul moyen de vaincre le virus et de retrouver une vie normale, à l’heure où la situation épidémique reste encore tendue.

Selon les derniers chiffres, quelque 765 751 Tunisiens ont été vaccinés jusque-là contre le Covid-19, dont 253 641 ont reçu la deuxième dose. Un nombre jugé insuffisant, et en deçà de l’objectif tracé de vacciner 3 millions de Tunisiens d’ici le mois de juin, et 50 % de la population d’ici la fin de l’année.

L’appel des autorités sanitaires aux Tunisiens pour opter pour la fameuse injection est d’autant plus pressant, que le pays attend de recevoir d’importants lots de vaccins des différents laboratoires internationaux, la toute prochaine période.

Ce faisant, l’épidémie est loin de fléchir ; avec 20,71 % à la date du 22 Mai, le taux de positivité des analyses reste élevé, et illustre une forte circulation du virus dans le pays.

1246 nouveaux cas et 54 décès

Le ministère de la Santé a recensé à cette même date 1246 nouveaux cas, après la parution des résultats de 6015 analyses en laboratoire.

Le bilan s’élève, désormais, à 335 345 contaminations au total, sur un ensemble 1 430 192 analyses réalisées en laboratoire, depuis l’avènement de la pandémie dans nos contrées.

Parallèlement, 295 789 malades se sont remis de la maladie, dont 619 guérisons les dernières 24 heures.

Le bilan des décès s’alourdit de plus en plus avec 12 236 au total, et 54 signalés le 22 Mai.

Les structures hospitalières accueillent, à ce state, 2025 malades ; 1751 dans le secteur public, et 274 dans le secteur privé.

Avec les 62 nouvelles admissions intervenues les dernières 24 heures, les établissements de soins auraient pris en charge, 15 973 malades infectés par le Coronavirus.

Actuellement, 420 patients sont placés en réanimation, et 122 sous oxygène.

Gnetnews