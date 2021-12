Tunisie/ Coronavirus : Les contaminations en légère hausse, 05 nouveaux décès

Dans un contexte épidémique mondial tendu, marqué par une nouvelle flambée des contaminations et des décès dus au Coronavirus à travers le monde, la Tunisie avance avec la main sur le cœur. La stabilité de notre situation épidémique, ne fait pas de nous un pays hors de danger, et ne nous met pas à l’abri d’une nouvelle vague…si bien que ce virus avec son dernier variant, Omicran, est fortement contagieux. 32 mutations caractérisent cette souche, contre deux uniquement pour le variant Delta, ayant à son tour fait des ravages à travers la planète.

Une vaccination massive, et un respect strict des moyens de prévention individuels et collectifs restent notre seule arme pour venir à bout de ce mal invisible.

Dans sa dernière actualisation, le ministère de la Santé a dépisté 263 nouveaux cas infectés au Covid-19 à la date du 29 novembre, après la parution des résultats de 6295 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 4,18 %.

Le bilan s’élève à 717 572 contaminations, sur un ensemble de 3 177 078 analyses en laboratoire.

Quelque 128 personnes ont été déclarées rétablies, portant le total à 691 031 guérisons.

Cinq décès des suites du virus ont été signalés les dernières 24 heures, portant le total à 25 373 morts.

Les hôpitaux et les cliniques accueillent 146 malades, 44 sont placés en réanimation et 14 sous respiration artificielle dans les secteurs public et privé.

Gnetnews