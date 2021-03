Tunisie â€“ Coronavirus : Les courbes baissent, mais le comitÃ© scientifique avertit

Tunisie – Coronavirus : Les courbes baissent, mais le comité scientifique avertit

Les courbes de contaminations et de décès continuent à baisser, et la campagne d’immunisation contre le virus en est, ce mardi 16 Mars, à son quatrième jour ; mais le message du comité scientifique est le même : s’en tenir strictement aux gestes barrières et aux mesures de prévention, face à une situation encore fragile.

Le ministère de la Santé indique dans son dernier communiqué, que 290 nouveaux cas ont été dépistés positifs au Covid-19, portant le bilan à 242 124 contaminations.

Les malades se sont, dans leur écrasante majorité, rétablis, soit 209 166, y compris les 1480 guérisons enregistrées les dernières 24 heures.

Par ailleurs, 15 disparitions des suites du virus ont été signalées à la même date, portant le bilan à 8404 décès, au total.

Les hospitalisations se stabilisent, avec 1048 malades alités dans les hôpitaux et les cliniques ; 270 sont admis en réanimation et 100 sont placés sous oxygène.

Les établissements hospitaliers accueillent, au total, 10 853 patients, dont 16 admis les dernières 24 heures.

Les laboratoires ont réalisé 1 037 974 analyses depuis l’avènement de la pandémie, dont 2993 à la même date.

