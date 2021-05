Tunisie – Coronavirus : Les décès dépassent la barre des 11 mille, avec 101 nouvelles disparitions

La 3ème vague de l’épidémie Coronavirus qui secoue plusieurs parties du monde, est extrêmement inquiétante en Tunisie, au regard d’une flambée des nouvelles contaminations et des décès, qui ne se dément pas de jour en jour.

Selon la porte-parole du ministère de la Santé pour le programme Covid, Nissaf Ben Alaya, cette vague a été provoquée par le variant britannique qui s’est disséminé à travers le monde, notamment en Europe, à une cadence exponentielle. Lequel variant est à l’origine de 80 % des contaminations en Tunisie.

La situation épidémique est d’autant plus alarmante, face aux risques des autres souches, d’une extrême gravité, déjà détectées chez nos pays voisins, avec la découverte du variant indien en Algérie et au Maroc, et la circulation du variant sud-africain en Libye.

Dans son dernier communiqué, le ministère de la Santé recense 101 nouvelles disparitions des suites du Covid-19 à la date du 03 Mai ; la barre des décès dépasse, ainsi, les 11 mille, plus précisément 11 016 décès.

Quelque 1405 nouveaux cas infectés au virus ont été enregistrés à la même date, après la parution de 5284 analyses en laboratoire.

Le bilan s’élève, désormais, à 314 152 contaminations.

Parallèlement, 1966 malades se sont remis du virus au cours des dernières 24 heures, portant le total à 266 696 guérisons.

Les laboratoires ont réalisé depuis l’avènement de la pandémie 1 333 567 analyses pour dépister le virus, le taux de positivité est, actuellement, entre 25 et 30 %.

Le ministère ne publie pas, cette fois-ci, les derniers chiffres des hospitalisations.

