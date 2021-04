Tunisie – Coronavirus : Les deux mots d’ordre des autorités, face à un contexte sanitaire périlleux

Les autorités politiques et médicales ne le répèteront jamais assez ; la situation épidémiologique est périlleuse et est marquée par l’accélération de la propagation du coronavirus, dans plusieurs gouvernorats et délégations de Tunisie. La présence du variant britannique, et l’apparition d’autres souches, suite à la mutation du virus, rendent le contexte sanitaire encore plus inquiétant.

Face à cette 3ème vague encore plus difficile que les précédentes, les deux mots d’ordre des autorités sont le respect des gestes barrières et la vaccination. Même si le vaccin ne protège pas totalement de virus, et n’empêche pas de le rattraper ; son efficacité tient, néanmoins, à la prévention des cas graves, d’où la nécessité de s’en tenir, encore et toujours, aux mesures de prévention.

Le virus continue donc de circuler, d’une manière effrénée, dans nos contrées ; un constat prouvé par les chiffres du ministère de la Santé, ayant fait état de 1571 nouveaux cas infectés au Covid-19 à la date du 18 avril.

Le bilan s’élève, désormais, à 287 061 contaminations.

Parallèlement, quelque 236 593 malades se sont rétablies, dont 1802 nouvelles guérisons.

A la même date, 42 disparitions des suites du Coronavirus ont été signalées, portant le bilan à 9825 décès.

Les hôpitaux continuent à subir une forte pression, avec 2426 actuellement alités dans les structures de santé publiques et privées, 482 sont placés en soins intensifs et 149 sous respiration artificielle.

Au total, quelque 13 377 malades ont été pris en charge dans les hôpitaux depuis l’apparition de la pandémie, dont 19 nouvelles admissions intervenues les dernières 24 heures.

Les laboratoires ont réalisé 1 233 451 analyses au total, et 5365 le même jour, pour détecter la maladie.

Gnetnews