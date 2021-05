Tunisie/ Coronavirus : MÃ©chichi annonce la crÃ©ation dâ€™une haute instance consultative pour une meilleure gestion de la pandÃ©mie

Tunisie/ Coronavirus : Méchichi annonce la création d’une haute instance consultative pour une meilleure gestion de la pandémie

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a annoncé la création d’une haute instance consultative auprès de la présidence du gouvernement, chargée du suivi et de l’évaluation de l’action en matière de gestion de la pandémie du Coronavirus.

Annoncée au terme d’une séance de travail tenue hier à la Kasbah, en présence des différents intervenants, structures sanitaires, scientifiques et administratives concernées par la lutte contre la propagation du virus, cette nouvelle entité aura la charge d’actualiser la gouvernance de cette pandémie, et d’assurer la coordination liée à la mise à disposition des vaccins des laboratoires étrangers, et leur utilisation, conformément aux priorités préétablies.

Méchichi a affirmé que « la création de cette haute instance consultative, au niveau de la présidence du gouvernement, vise à assurer la coordination entre les différentes parties prenantes en matière de lutte contre la propagation du virus, pour surmonter de nombreuses difficultés, et assurer le suivi des décisions et politiques proposées par les instances et comités concernés, en vue de les examiner, avant qu’elles ne soient annoncées » rapporte un communiqué de la Kasbah.

Il a, par ailleurs, promis un doublement de la cadence de vaccination, à la prochaine période afin d’augmenter le nombre de bénéficiaires, et d’améliorer l’approvisionnement auprès des laboratoires étrangers, signalant qu’une commission a été chargée au niveau de la présidence du gouvernement de traiter avec les laboratoires afin de se doter de vaccins et de pourvoir au manque constaté en la matière.

Des quantités supplémentaires d’oxygène ont été, par ailleurs, fournies par l’Algérie, a-t-il encore fait savoir, remerciant les autorités algériennes pour leur soutien constant à la Tunisie.

Gnetnews