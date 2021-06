Tunisie/ Coronavirus : Taux de positivité de 25,33 %, le risque d’une 4ème vague à la mi-juin augmente

Dans l’attente de l’annonce des nouvelles mesures de prévention pour circonscrire une situation épidémique grave, et face aux mises en garde récurrentes des milieux scientifiques et médicaux, contre le risque d’une 4ème vague à la mi-juin, les Tunisiens éprouvent un sentiment où lassitude, anxiété et incertitude s’entremêlent, à une période où ils doivent se projeter dans les vacances, pour effacer, autant que faire se peut, le souvenir d’une année éprouvante.

Les propos du ministre de la Santé ajoutent à l’inquiétude ambiante. Faouzi Mehdi a averti, hier, de nouveau contre une aggravation de la situation sanitaire, si rien n’est fait, (en termes d’efforts supplémentaires en matière de vaccination, de respect des mesures de prévention, etc.), pour stopper la propagation galopante du virus dans nos contrées.

Et pour cause, le pays enregistre chaque jour un nombre élevé de contaminations, et de décès des suites du Covid-19, maintenant les courbes à un seuil extrêmement haut.

Selon les derniers chiffres officiels, 1576 nouveaux cas positifs au virus ont été recensés à la date du 02 juin, après la parution des résultats de 6233 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 25,33 %.

Parallèlement, 1424 malades se sont nouvellement rétablis, ramenant le nombre à 307 778 guérisons.

Par ailleurs, 46 disparitions ont été signalées à la même date, le bilan s’élève, désormais, à 12 839 décès.

Les laboratoires ont réalisé quelque 1 496 122 analyses pour dépister le virus, depuis l’avènement de l’épidémie.

