Tunisie/ Coronavirus : Taux de positivitÃ© de 31,46%, 105 nouveaux dÃ©cÃ¨s, situation chaotique dans les urgences !

Tunisie/ Coronavirus : Taux de positivité de 31,46%, 105 nouveaux décès, situation chaotique dans les urgences !

Et le drame continue. La Tunisie se réveille chaque jour sur le même spectacle désolant, et les mêmes chiffres alarmants.

Premiers à être sur le front pour secourir les malades et sauver des vies, les blouses blanches se surpassent au quotidien et gèrent le présent avec difficulté, avec une grande appréhension envers le futur où cette épreuve, jamais connue, sera encore plus lourde. Et pour cause, le nombre de malades va croissant, les prévisions tablent sur une flambée des contaminations par le Covid-19, les prochaines semaines.

La tendance haussière des courbes des contaminations et des décès semble concorder vers les pires scénarios.

Le ministère de la Santé a recensé à la date du 04 juillet 3 530 nouveaux cas de contamination par le coronavirus, après la parution des résultats de 11 221 analyses, soit un taux de positivité de 31,46 %.

Le bilan s’élève désormais à 447 161 cas positifs, sur un ensemble de 1 798 784 tests de dépistage.

Parallèlement, la Tunisie aura enregistré 364 538 guérisons, dont 2 302 malades rétablis les dernières 24 heures.

Le maudit virus continue à ravir des vies par plusieurs dizaines, 105 malades lui ont succombé à la même date, portant le total à 15 482 décès.

Les établissements hospitaliers ont atteint, pour la plupart, la saturation, et le spectacle est chaotique dans les urgences. Faute de places et de lits inoccupés, les patients sont placés dans les bureaux des soignants ou dans des lieux inadaptés, où ils sont mis sous oxygène en étant debout…

Selon le ministère de la Santé, les lits de réanimation en sont à un taux d’occupation moyen de 91,8 % à la date du 04 juillet, un taux qui dépasse les 100 % dans une dizaine de gouvernorats. Les lits d’oxygène affichent, eux, un taux d’occupation national de 79,60 %…et sont extrêmement sollicités à travers les différentes régions de la république.

