Tunisie/ Coronavirus : Toutes les délégations du gouvernorat de Béjà classées à haut niveau d’alerte

La direction régionale de la Santé de Béjà a classé toutes les délégations du gouvernorat, comme étant à « un niveau d’alerte élevé », s’agissant du Coronavirus, ce qui signifie que plus de 100 contaminations sont enregistrées pour 100 mille habitants à Béjà Nord et Sud, Teboursouk, Tibar, Nefza, Gbollat, Amdoun, Testour, et Mjez el-Bab, rapporte la TAP.

Le taux de positivité des analyses a été hier mardi, le plus haut enregistré depuis des mois avec 54,73 % ; sur 190 analyses effectuées, 104 cas ont été dépistés positifs.

Le gouvernorat a enregistré, jusque-là, 229 décès des suites du virus, après la disparition d’un octogénaire (88 ans) à l’hôpital régional de Béjà.

La proportion des personnes rétablies du virus a baissé jusqu’à hier mardi à 89 %, avec 6663 guérisons.

Elyes Ammar et Neji Atouani, respectivement directeur régional de la santé de Béjà et directeur de la santé préventive avaient fait état, auparavant, d’une situation épidémique catastrophique dans la région.

