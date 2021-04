Tunisie â€“ Coronavirus : Un rebond inquiÃ©tant, les dÃ©cÃ¨s dÃ©passent la barre des 9 mille, 1866 nouveaux cas

Tunisie – Coronavirus : Un rebond inquiétant, les décès dépassent la barre des 9 mille, 1866 nouveaux cas

En attendant la réunion ce mercredi 07 avril de l’instance nationale de lutte contre le Coronavirus, et l’annonce de nouvelles mesures pour freiner la propagation du Coronavirus, la situation épidémiologique continue à donner des signes fort inquiétants. Scientifiques et médecins multiplient les mises en garde contre une troisième vague inexorable, dont les prémisses se confirment de jour en jour par les chiffres, voire par des courbes de contaminations et de décès ascendantes.

Dans son dernier communiqué, le ministère de la Santé annonce que 1866 nouveaux cas ont été dépistés positifs au virus à la date du 05 avril, contre 733 guérisons.

Le bilan s’élève, désormais, à 263 043 contaminations, contre 220 645 personnes rétablies.

Les décès des suites du virus dépassent la barre des 9 mille, précisément, 9039, soit 46 disparitions au cours des 24 heures.

Les hôpitaux accueillent 1664 malades, soit 374 placés en soins intensifs, et 115 sous respiration artificielle.

129 admissions ont été enregistrées les dernières 24 heures, portant le total à 12 186 hospitalisations.

Les laboratoires ont effectué 1 145 603 analyses depuis février 2020, dont 6665 à la même date.

