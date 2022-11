La Tunisie promeut le tourisme de randonnée sur de longues distances

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, a donné hier, mardi 23 novembre 2022, le coup d’envoi du projet de « la route des Randonnées de Tunisie », pour la diversification des produits touristiques.

Ce projet vise « à promouvoir le tourisme alternatif, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de diversification du produit touristique, et de la promotion d’un tourisme durable ».

Le projet de « la route des Randonnées de Tunisie » sera réalisé par l’agence de coopération allemande (GIZ), en partenariat avec l’organisation Leaders International, avec l’appui du projet du développement du tourisme durable en Tunisie.

C’est un travail conjoint entre l’Union européenne et le ministère fédéral allemand de coopération économique et de développement (BMZ), dans le cadre du programme, « Tunisie notre destination ».

Le but étant « de valoriser la diversité géographique, et la richesse civilisationnelle, en aménageant des parcours de randonnée sur de longues distances, contribuant à diversifier l’offre touristique de notre destination, et de créer des postes d’emploi dans les régions intérieures ».

Cette initiative contribuera « à développer les micro-projets du tourisme alternatif et durable, tout en assurant un soutien aux associations de randonnée ».

« Le ministère du Tourisme ambitionne, à travers ce projet, développer les parcours de marche sur de longues distances, de manière à mettre en valeur les attributs touristiques naturels que recèle notre pays, à travers l’amélioration de l’infrastructure des sites de randonnée une fois, ils auront été choisis, et la manière d’y accéder, tout en interagissant avec les demandes et attentes des visiteurs », a-t-il souligné.

Le ministère compte également tendre la perche aux petites et moyennes entreprises (PME), d’une manière directe, en vue d’en améliorer l’action et la capacité d’employabilité.

Une campagne Marketing sera lancée pour promouvoir ce produit touristique, via des applications numériques et des supports modernes, a annoncé le ministre.

Gnetnews