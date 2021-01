Tunisie : CrÃ©ation de lâ€™Ã©cole de la deuxiÃ¨me chance pour les 12 â€“ 18 en situation dâ€™abandon scolaire

Tunisie : Création de l’école de la deuxième chance pour les 12 – 18 en situation d’abandon scolaire

L’Ecole de la deuxième chance vient d’être créée en vertu d’un décret gouvernemental n° 2021-57 du 13 janvier 2021, paru dans la dernière édition du Journal Officiel.

L’école de la deuxième chance procède à accueillir, diriger, réhabiliter, accompagner et informer les enfants âgés de 12 à 18 ans, ayant quitté l’école sans obtenir une attestation scolaire suite à un cycle scolaire ou une formation professionnelle qualifiée.

Elle leur permet de poursuivre leurs études dans les établissements éducatifs relevant du ministère de l’éducation, ou l’accès à la formation professionnelle ou l’intégration dans le marché du travail ou à la vie active.

Cet établissement public sous tutelle du ministère de l’Education, coordonne avec les commissariats régionaux de l’éducation afin d’accueillir les bénéficiaires, les orienter, les qualifier, les accompagner et les encadrer.

Elle fournit les programmes d’éducation, de réadaptation et de formation comprenant des activités et des services éducatifs, sociaux et sportifs en faveur de cette catégorie, de manière à en améliorer le niveau de connaissance, dans les langues, les sciences et les technologies de la communication…

Elle devra, par ailleurs, mettre en place un système d’information permettant de suivre les programmes de réhabilitation et d’accompagnement des élèves en situation d’abandon.

Cette école assure une période de qualification et de formation variant entre un (1) et neuf (9) mois.

Gnetnews