Tunisie : CrÃ©ation dâ€™une nouvelle unitÃ© pour la transformation digitale des services publics

Tunisie : Création d’une nouvelle unité pour la transformation digitale des services publics

Un décret Présidentiel n° 2022-538 du 7 juin 2022, portant création d’une unité de gestion par objectifs chargée de l’exécution du programme de la gouvernance électronique Gov Tech pour l’appui à la transformation digitale des services publics financé par la banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement, est paru dans l’édition d’hier soir, du Journal Officiel.

Est créé au sein du ministère des technologies de la communication une unité de gestion par objectifs chargée de l’exécution du programme de la gouvernance électronique Gov Tech pour l’appui à la transformation digitale des services publics financé par la banque internationale pour la reconstruction et le développement.

L’unité de gestion par objectifs citée à l’article premier ci-dessus est chargée notamment de ce qui suit :

– Assurer la coordination et le suivi du bon fonctionnement du programme,

– Mettre en place les mesures nécessaires pour l’exécution du programme,

– La bonne exécution des projets depuis les phases préliminaires de cadrage jusqu’à la réception définitive,

– Assurer le suivi opérationnel et financier du programme y compris le pilotage des projets et l’évaluation des réalisations,

– Exécuter les acquisitions nécessaires à la réalisation des projets, conformément aux règles et procédures en vigueur,

– La gestion financière de ressources allouées dans le cadre du prêt de la banque internationale pour la reconstitution et le développement ;

– Faire recours aux expertises techniques nécessaires et optimiser l’affectation des ressources disponibles,

– Coordonner avec les différentes parties prenantes et les structures administratives concernées par la réalisation des projets et organiser des réunions de réalisation des projets et organiser des réunions de

travail périodiques.

– Fournir l’appui aux ministères bénéficiaires du programme.

La durée d’exécution des missions de l’unité de gestion par objectifs est fixée à six (06) mois.

Les actions entreprises pour surmonter les difficultés rencontrées lors de l’exécution des projets portent sur :

-Le suivi opérationnel et financier de l’exécution, y compris le pilotage des projets et l’évaluation des résultats ;

– Le degré d’exécution des achats nécessaires pour la réalisation des projets et le respect des délais prévus conformément à la règlementation et aux procédures

en vigueur ;

– Le recours aux expertises techniques nécessaires et l’optimisation des ressources disponibles ;

– La coordination entre les différentes parties prenantes et structures administratives concernées par la réalisation des projets et l’organisation des réunions de travail périodique ;

– La fourniture d’appui aux ministères bénéficiaires du programme.

Le comité se réunit sur convocation de son président au moins une fois tous les six (06) mois et chaque fois que cela est nécessaire pour examiner les questions inscrites à l’ordre du jour. Le ministre des technologies de la communication soumet au Chef du Gouvernement un rapport annuel relatif à l’activité de l’unité par objectifs.