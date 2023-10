Tunisie : Dans des entretiens avec ses homologues nordiques, Ammar appelle à un arrêt immédiat de l’offensive contre Gaza

En marge de sa participation à la « 20ème réunion des ministres des Affaires étrangères des pays de l’Europe du Nord et de l’Afrique », tenue les 16 et 17 Octobre à Alger, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a eu des entretiens avec ses homologues suédois, danois, ainsi qu’avec le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères et à la Défense finlandais.

Les discussions ont porté sur « les évolutions graves dans les territoires palestiniens occupés, notamment l’agression perpétrée par les forces d’occupation contre la bande de Gaza, et l’interaction de la communauté internationale », rapporte le département du Nord-Hilton dans un communiqué.

Le ministre a souligné, en substance, la nécessité d’intensifier les efforts en vue de parvenir à un arrêt immédiat de l’offensive visant les civils, les enfants et les bébés, en violation totale du droit international et des valeurs universelles, pressant les pays nordiques à soutenir la cause juste du peuple palestinien.

Ces rencontres ont, par ailleurs, porté sur les moyens à même de consolider la coopération bilatérale, et d’en développer les domaines, dans le cadre des mécanismes de l’Union européenne.

Gnetnews