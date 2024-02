Tunisie : Dans les quartiers défavorisés de Kasserine, Saïed incite la population à se lancer dans des sociétés communautaires

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est rendu à la délégation de Majel Bel-Abbes, et a discuté avec les citoyens de leurs préoccupations. « Tout responsable de chaque secteur au niveau national, et sur le double-plan régional et local devra assumer son entière responsabilité », a-t-il asséné.

Le chef de l’Etat a, par ailleurs, fait le déplacement à Oum el-Ksab, entre les gouvernorats de Kasserine et Gafsa, a écouté les préoccupations des citoyens et les difficultés auxquelles, ils se heurtent dans les domaines du transport, de la santé et autres services.

Le président de la république a exhorté nos concitoyens de ces régions défavorisées à prendre l’initiative et à se lancer dans des sociétés communautaires, a fortiori qu’un secrétariat d’Etat a été mis en place pour faciliter la création de ce type de sociétés.

« Les revendications du peuple tunisien ne peuvent être concrétisées, que par de nouvelles législations émanant de sa volonté, et en assainissant le pays des corrompus soit à l’intérieur ou à l’extérieur des appareils de l’Etat », a-t-il affirmé.

Gnetnews