Tunisie : Dans sa dÃ©claration du gouvernement, Hachani dÃ©voile les six axes du nouveau modÃ¨le de dÃ©veloppement

Tunisie : Dans sa déclaration du gouvernement, Hachani dévoile les six axes du nouveau modèle de développement

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a déclaré, ce vendredi 17 novembre, que le retard des réformes a retardé l’essor économique.

Présentant la déclaration du gouvernement, lors de la plénière inaugurale des débats budgétaires, il a affirmé que la Tunisie a démontré sa résilience grâce à la conjugaison des efforts des institutions de l’Etat, des partenaires sociaux, et des acteurs économiques, ainsi que de la stabilité politique depuis juillet 2021.

« Le gouvernement poursuit le processus de réforme politique, économique et social en coordination avec le président de la république, dans un un Etat unifié, qui cherche à rétablir la confiance, à promouvoir la culture du travail, et à insuffler l’espoir et l’optimisme », a-t-il souligné dans un discours où il a tenté de relativiser les discours alarmistes sur la situation dans le pays.

« Nous sommes convaincus de nos choix économiques pour répondre aux aspirations du peuple, d’où la vision de la Tunisie 2035, laquelle vise à mettre en place un nouveau modèle de développement, fondé sur le renouveau, l’inclusion et la durabilité », a-t-il affirmé, en déclinant les six axes dudit modèle :

*Développement régional équitable, et aménagement territorial inclusif ;

*Justice sociale, fondement de la cohésion sociale ;

*Capital humain pilier du développent durable ;

*Économie du savoir, moteur de création et de renouveau ;

*Économie compétitive et diversifiée, appuyant l’initiative privée ;

*Economie verte adaptée aux changements climatiques.

Gnetnews