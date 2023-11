Tunisie : A l’ouverture du marathon budgÃ©taire, Bouderbala appelle Ã  rÃ©tablir la confiance dans les institutions de l’Etat

Tunisie : A l’ouverture du marathon budgétaire, Bouderbala appelle à rétablir la confiance dans les institutions de l’Etat

La plénière consacrée à l’examen du projet du budget de l’Etat, et du projet de la balance économique de l’année 2024 vient de s’ouvrir, ce vendredi 17 novembre, sous la présidence de Brahim Bouderbala, et en présence du chef du gouvernement, et de son cabinet au complet.

Dans son allocution d’ouverture, le chef du perchoir a affirmé que la fonction législative partage avec la fonction exécutive la conscience quant à l’immensité des défis posés.

Bouderbala a appelé à ressusciter l’espoir, à rétablir la confiance dans les institutions de l’Etat, à faire régner la sérénité, et à revivifier la valeur travail, afin de créer un terrain propice pour le développement et la prospérité escomptés.

L’Assemblée est inscrite dans un processus de construction d’une nouvelle Tunisie, avec des instituons fortes et responsables, plaçant l’intérêt de la patrie au-dessus de toute autre considération, a-t-il souligné en substance.

Le président de l’Assemblée a évoqué les textes législatifs phare à venir, dont la loi sur la Cour constitutionnelle, ainsi que le texte régissant la relation entre les deux chambres (Assemblée des représentants du peuple, et Conseil national des régions et districts).

D’autres textes juridiques devraient être révisés pour être en phase avec la constitution du 25 juillet 2022, et en cohérence avec ses dispositions, a-t-il dit.

Le président de l’Assemblée a donné, par la suite, la parole au chef du gouvernement pour présenter la déclaration du gouvernement autour des textes budgétaires précités, et de la politique de l’Etat pendant le nouvel exercice.

