Tunisie : Dans ses vœux du nouvel an, Saïed promet de poursuivre la marche de libération en comptant sur nos propres moyens

Le président de la république, Kaïs Saïed, a promis « la poursuite de la marche du militantisme et de libération, en comptant sur nos propres moyens et nos propres ressources sur la base de choix de notre peuple, pour construire un avenir meilleur et réaliser nos rêves et nos espérances ».

Présentant ses es vœux du nouvel an, à l’ouverture d’un conseil des ministres tenu à Carthage, le chef de l’Etat a affirmé que « la fierté de notre patrie demeure, toujours présente, dans nos esprits et nos âmes dans chaque pas franchi, et dans chaque action que l’on entreprend ».

Ce faisant, Kaïs Saïed a dénoncé « l’offensive barbare et sioniste » contre le peuple Palestinien. « Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour se tenir aux côtés de la Palestine. Nous sommes convaincus que la victoire viendra, que la Palestine sera intégralement libérée, et le peuple palestinien instaurera sur ses terres, son Etat indépendant, ayant pour capitale al-Quds el-Sherif, première direction de prière et 3ème lieu saint de l’Islam », a-t-il souligné.

Saïed a considéré que la communauté humanitaire est en train de réaliser, peu à peu, des avancées par rapport à la communauté internationale traditionnelle…Cette tendance se poursuivra les prochaines années et « plusieurs concepts et équilibres vont changer », a-t-il prédit.

Il a évoqué les manifestations qui ont lieu partout dans le monde et dans les capitales occidentales avec la participation de centaines de milliers de manifestants, y percevant une nouvelle étape de l’histoire, « les valeurs humaine nobles vont l’emporter sur les politiques ayant mené aux tragédies, aux famines et aux guerres ».

Le président de la république a lancé un appel aux libres de ce monde, et aux tenants de la dignité et de la justice à s’unir, « à l’heure où les formes de despotisme sont en train de s’effondrer, e avec elles toutes les formes d’hégémonie et de colonialisme ».

Gnetnews