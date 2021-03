Tunisie : Dans une lettre à Kaïs Saïed, Olfa Hamdi révèle « les grands dossiers de corruption » à Tunisair

L’ancienne PDG de Tunisair, Olfa Hamdi, adresse ce lundi 1er Mars, une lettre au président de la république, Kaïs Saïed, où elle pointe ce qu’elle qualifie de « grands dossiers de corruption au sein de Tunisair ».

L’ex-responsable dont le passage était court à la tête de la compagnie nationale, un mois et demi, pointe dans cette longue publication « les grandes erreurs stratégiques commises au sein de Tunisair, pendant la décennie écoulée ».

Elle cite « la vente en 2016 de l’avion présidentiel du défunt Ben Ali, à la compagnie turque, à perte, avec un manque à gagner estimé à des dizaines de milliards, ce qui a approfondi le problème financier de la compagnie après la révolution ». Aucune raison « objective » n’explique cette vente.

Le transport de millions de touristes a été imposé à Tunisair, à des prix quasi-symboliques, ce qui a permis un soutien indirect au secteur touristique (hôtels, agences de voyage…), souligne-t-elle, critiquant « un usage inapproprié de l’argent public, si ce n’est un vol de l’argent du peuple, la perte est estimée à des centaines de milliards ».

La compagnie a été privée de toute forme de subvention pendant la période du Covid, alors qu’elle est la plus touchée par la pandémie, ce qui a porté préjudice à la flotte, aux recettes de la compagnie, et en a approfondi le problème financier…, déplore-t-elle.

Olfa Hamdi évoque également les conventions conclues entre les syndicats et les anciennes directions générales de la compagnie, au cours de la dernière décennie, qui n’ont pas été équitables, ce qui a donné lieu à un climat social tendu au niveau des représentations de Tunisair à travers la république.

Selon ses dires, « une partie des syndicalistes travaillant à la compagnie sont impliqués dans des dossiers de corruption et de trafic, ces derniers ont recours à la violence verbale et matérielle (…), ce qui rend le travail intègre au sein de la compagnie quasi-impossible ». Elle relève aussi l’absence des états financiers de Tunisair pendant les trois dernières années, qui « n’est pas une erreur innocente, mais un acte prémédité ».

Olfa Hamdi fait assumer « la faillite de la compagnie, et les grandes erreurs stratégiques commises durant la dernière décennie à l’UGTT pour avoir combattu toutes les tentatives de réforme, bloqué le processus de sauvetage, outre la corruption de certains de ses membres » ; « Youssef Chahed et des complices au sein gouvernement, y compris le mouvement Ennahdha, pour avoir exploité abusivement Tunisair, sans contrôle ni transparence » ; « les directeurs généraux, et leurs équipes entre 2017 et 2018 vu la mauvaise gestion claire pendant cette période… »

L’ex-PDG fait des propositions pour le sauvetage de la compagnie, suggérant notamment sa transformation en société totalement exportatrice ; l’annulation de la TVA imposée à Tunisair et ses filiales depuis 2016, qui est illégale, en vertu du droit international ; la publication des états financiers de 2018, 2019 et 2020, dans un délai ne dépassant pas les trois mois, et y injecter un montant de 203 millions de dinars, en vue de réparer les avions et de payer les fournisseurs ; le licenciement de 1333 agents pour améliorer la productivité de la compagnie, le transfert de l’ensemble des vols vers l’aéroport d’Enfidha avant la fin du mois d’avril, et avant le début de l’été, en introduisant certains changements au niveau de l’aéroport, à travers sa liaison avec les moyens de transport urbain, consacrer un couloir pour les Tunisiens, et un autre pour les autres nationalité, à l’instar des pays voisins, etc. »

Olfa Hamdi s’adresse en ces termes au chef de l’Etat, « vous avez longuement parlé des chambres obscures, et le peuple attend de vous, de les illuminer ». Elle dit être entrée en tant que « jeune compétence tunisienne, de formation tuniso-franco-américaine la chambre obscure de Tunisair, en tentant de réformer sans conditions, et sans avoir touché aucun millime…mais les forces obscures et les lobbies de corruption l’ont emporté sur les forces de la réforme… »

