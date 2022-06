Tunisie : De fortes chaleurs, au-dessus des normales saisonniÃ¨res

Tunisie : De fortes chaleurs, au-dessus des normales saisonnières

Les conditions météorologiques de ce vendredi 03 Juin 2022 sont marquées par de fortes chaleurs, avec des températures au-dessus des normales saisonnières, et toujours un risque d’orage l’après-midi.

Les températures demeurent élevées, c’est l’élément météorologique saillant qui requiert la vigilance, indique l’INM.

Les maximales seront comprises entre 34 et 39° dans les régions côtières Est, et entre 39 et 44° dans le reste des régions, avec l’apparition du sirocco.

Les vents sont faibles à modérés, avec une vitesse atteignant les 40 Km/ heure près des côtes.

La mer est houleuse à agitée au Nord et dans le Golfe de Gabès.

Des foyers orageux sont attendus l’après-midi sur les hauteurs, qui seront accompagnés par des pluies éparses ; le ciel est peu nuageux dans le reste des régions.

