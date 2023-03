Tunisie : De nombreuses rÃ©gions agricoles touchÃ©es, on devrait avoir recours quasi-intÃ©gralement Ã  l’importation des cÃ©rÃ©ales

Tunisie : De nombreuses régions agricoles touchées, on devrait avoir recours quasi-intégralement à l’importation des céréales

Le membre du bureau exécutif de l’Union tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP), Hamadi Boubakri, a indiqué que l’Agriculture tunisienne repose, dans une proportion de 90 %, sur les pluies, signalant que de nombreuses régions agricoles ont été touchées suite au déficit pluviométrique, et aux changements climatiques, principalement au Kef, Siliana, Zaghouan, et une partie de Béjà, outre Jendouba, à l’exception du gouvernorat de Bizerte, et du flanc Nord de Béjà et la région de Fernana à Jendouba.

Dans un entretien ce jeudi avec Jawhara, il a pronostiqué que les pluies d’avril puissent sauver, jusqu’à une certaine mesure, la saison céréalière, ce qui permet de collecter près e 3 millions de quintaux de céréales, contre 08 millions collectés la saison écoulée.

Face au déficit pluviométrique, on devrait avoir recours, d’une manière quasi-intégrale, à l’importation de ce produit de base, a-t-il estimé.

Gnetnews